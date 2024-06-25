Депутаты Ямала ввели штрафы для любителей парковаться у помоек

Депутаты Ямала приняли закон, который вводит штрафы за захламление дворов и других территорий, неправильное обращение с мусором, за парковку у мусорки, парковку грузовиков во дворах, ремонт машин в неположенном месте. Речь идёт о поправках в региональный закон об административных правонарушениях. Подробнее о размерах штрафов мы уже рассказывали.

На заседании Заксобрания Ямала 25 июня не стали разъяснять мотивы принятия новых штрафов и их последствия.

На своей странице в «ВК» депутат Наталия Фиголь написала, что депутаты создают «правовую основу органам местного самоуправления для применения мер воздействия к тем, кто нарушает правила благоустройства. А именно: мешает вывозу мусора, загораживая доступ специальной технике своим транспортным средством, складирует мусор, в том числе строительный, осуществляет сброс снега и льда, и его складирование вне отведённых мест».

Салехард, Наталья Ефремова

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