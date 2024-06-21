В Губкинском построят второй приют – для агрессивных собак

В Губкинском в этом году построят второй приют для бездомных животных. Туда переселят агрессивных псов, которые мешают жильцам, живущим рядом с первым приютом. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко во время прямго эфира 21 июня 2024 года.

«Когда перенесут приют, лай невозможный», – спросили губкинцы у мэра.

В городе будут действовать два приюта.

«В этом году мы уже перенесём приют на 30 панель промышленной зоны, это за газоперерабатывающим заводом. Переведём туда больших, агрессивных животных. А маленькие комнатные животные и кошки останутся во 2 микрорайоне. Я уверен, что жителям близлежащих микрорайонов которые сейчас испытывают неудобства, будет комфортнее», – сказал градоначальник.

В техзадании на строительство приюта говорится, что там должно быть 4 ряда вольеров по 25 шт.

Губкинский, Наталья Ефремова

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© 2024, РИА «Новый День»

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