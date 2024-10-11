В Губкинском новый приют для животных построят только в следующем году

Приют для более чем 200 бездомных собак построят в Губкинском только в следующем году. Проект реализуется за счет средств муниципального бюджета.

По проекту приют будет расположен вдали от жилых зон на территории семи тыс. кв. м. Здесь построят административно-бытовой комплекс, включающий в себя склад, кормокухню и помещения для гладкошёрстных собак. Для размещения остальных животных будет возведено 100 вольеров.

Ранее мэр города Андрей Бандурко сообщал, что туда уже в этом году переведут агрессивных собак, а «маленькие комнатные животные и кошки останутся во 2 микрорайоне». В Губкинском, начиная с 2020 года, уже работает муниципальный приют. Сегодня на его попечении находится 526 животных, из них 394 собаки и 132 кошки.

Тема безнадзорных животных в регионе актуальна. Каждый год в 13 приютов Ямала поступает более пяти тыс. собак и кошек. Часто это потерявшиеся или выброшенные нерадивыми владельцами домашние любимцы или их невостребованное потомство. Более 30% животных из приютов находят новых владельцев и порядка 300 животных ежегодно возвращается прежним владельцам.

На портале «Живем на Севере» в модуле «Питомцы Ямала» размещены «резюме» 283 готовых к пристрою животных. Этот ресурс позволяет в несколько кликов выбрать питомца и получить контакты приюта для личного знакомства с животными. За время реализации проекта новый дом нашли более 100 животных.

В прошлом году в округе была введена обязательная бесплатная регистрация собак и кошек, которая осуществляется в два этапа: установка чипа и внесение данных о животном и его владельце в региональную базу. Это создает надежную, четко прослеживаемую связь «хозяин – питомец», повышая сознательность и дисциплинированность ямальцев. В единую базу учета уже внесена информация о более чем девяти тысячах особей.

Губкинский, Елена Васильева

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