На программу обновления дворов на Ямале потратят более 10 млрд рублей

Программа по благоустройству пространства у жилых домов «Мой двор» будет стоить бюджету 10,5 млрд рублей. Это сумма на пять лет. Из них в текущем году должны потратить 1,9 млрд рублей. Такие цифры содержатся в проекте постановления правительства Ямала об утверждении программы. Её анонсировал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в конце 2023 года.

За все годы действия программы на дворы в Новом Уренгое планируют потратить 3,2 млрд рублей. Салехард получит 1,2 млрд рублей. Ноябрьск – 1,8 млрд рублей. Муравленко – 1,4 млрд рублей.

Деньги будут тратить на видеонаблюдение, озеленение, устройство мусорных площадок, на детские городки, парковки и проезды, а также на обновление фасадов домов.

Для примера в Салехарде в программу войдут 15 дворов. В Новом Уренгое – 13.

Салехард, Наталья Ефремова

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