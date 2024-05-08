Больше всего видеокамер во дворах и подъездах установят в Ноябрьске

Стало известно, какие именно города и районы ЯНАО получат из бюджета деньги на установку видеокамер во дворах и подъездах.

Согласно постановлению правительства ЯНАО об утверждении правил предоставления трансфертов, больше всего денег и больше всего камер получит Ноябрьск. Там установят 380 устройств за пять лет (программа «мой двор», в рамках которой ставят камеры, рассчитана до 2028 года).

На втором месте по численности камер будет Муравленко – там появится 283 устройства. Около двухсот камер поставят в Новом Уренгое и Салехарде. Надымский район может рассчитывать на 171 камеру слежения, Лабытнанги – на 106 установок.

Меньше всех видеокамер будут устанавливать в Пуровском районе – всего 45 штук.

Как сообщалось ранее, камеры в подъездах будут оборудованы функцией распознавания лиц.

Межбюджетный трансферт муниципалитетам предоставят в рамках государственной программы округа «Безопасный регион».

Сумма трансфертов в указанном постановлении правительства не оговорена, очевидно, она будет регламентирована другим документом.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube