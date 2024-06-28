В больнице Нового Уренгоя назначили руководителя после ухода Трапезникова в Тарко-Сале

После внезапного перехода на муниципальную службу главврача НЦГБ Кирилла Трапезникова в больнице назначили исполняющего обязанности руководителя. Им стал зам главного врача по медицинскому обслуживанию населения Максим Курочкин.

Об этом агентству «Новый День» сообщили в пресс-службе Депздрава ЯНАО.

Кирилл Трапезников сегодня утром был назначен заместителем главы Пуровского района и сразу – исполняющим обязанности главы района. Решение принято на экстренном заседании думы после досрочной отставки главы района Антона Колодина.

фото – Максим Курочкин. НЦГБ

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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