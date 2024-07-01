Партии выдвинули кандидатов в думу Ноябрьска, сюрпризов нет

Партии выдвинули своих представителей в думу Ноябрьска. Списки ЛДПР, КПРФ, СР и ЕР зарегистрировал избирком Ноябрьска. Сюрпризов и громких имён в списках нет. Там нет также действующего спикера Ирины Ращупкиной, директора школы. Это означает, что депутаты выберут нового главу думы после избрания нового состава депутатского корпуса осенью 2024 года.

Напомним, Ноябрьск разделён на пять пятимандатных округов. В гордуму осенью изберутся 25 человек.

«Единая Россия»

Округ № 1

Преподаватель школы искусств Евгений Забигулин;

Тренер спортшколы «Олимпиец» Олег Зиннер;

Врач-онколог Елена Куликова;

Фармацевт Наталья Онищук;

Монтажник технологических трубопроводов «Газпром добыча Ноябрьск» Антон Сухов.

Округ № 2

Начальник юротдела «Газпром добыча Ноябрьск» Юрий Беспалов (действующий депутат);

Руководитель телестудии «Кругозор» Ноябрьского телевизионного информационного агентства «МИГ» Серей Валько (действующий депутат);

Директор спортшколы «Олимпиец» Павел Соколов;

Директор «Музейный центр» Алла Умецкая (действующий депутат);

Учасник СВО, руководитель клуба казачьей молодежи «Ермак», старший охранник филиал ПАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Новый Уренгой Андрей Шнитко.

Округ № 3

Специалист по работе с молодёжью ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания «Авангард» Анастасия Максимова;

Директор Ноябрьского телевизионного информационного агентства «МИГ» Максим Солодов (действующий депутат);

Директор детдома «Семья» Андрей Упыр;

Директор компании «Альянс Недвижимость» Валентин Цыганков (действующий депутат);

Руководитель сектора инфраструктуры нефти и газа АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Евгений Черный (действующий депутат);

Округ № 4

Главврач медцентра «Сибирское здоровье» Артур Галимулин (действующий депутат);

Начальник управления АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Радиш Ибрагимов (действующий депутат);

Начальник Вынгапуровского газового промысла «Газпром добыча Ноябрьск» Геннадий Королёв (действующий депутат);

Директор «Гимназия № 1» Елена Орлова;

Участник СВО, начальник караула Ноябрьский региональный отряд охраны филиал «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны г. Новый Уренгой» ПАО «Газпром» Игорь Пронин.

Округ № 5

Начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Оксана Гончарова (действующий депутат);

Управляющая ТСЖ « ДоМ» Татьяна Моргун;

Юрист ООО «Служба скорой медицинской помощи» Дарья Пайгина;

Директор МАУ «Арт-резиденция «Миксер» Елена Сухова;

Директор «Центр спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы» Владислав Тракслер (действующий депутат).

КПРФ

У коммунистов всего по одному кандидату в каждом многомандатном округе.

Округ № 1

Предприниматель Ефрат Рамазанов (места жительства в пределах РФ не имеет, подчеркнули в ТИК Ноябрьска).

Округ № 2

Предприниматель Магомед Шейхмагомедов, зарегистрированный в Тюмени.

Округ № 3

Михаил Артамонов (в соцсетях указано место работы – «Аэропорт Сургут»).

Округ № 4

Роман Мусалов (нет информации о роде занятий).

Округ № 5

Директор сельхозкомплекса «Ноябрьский» Анна Голубева.

Справедливая Россия

Округ № 1

Андрей Гомзяков (нет информации о роде занятий).

Округ № 2

Роман Катунин (нет информации о роде занятий).

Округ № 3

Участник СВО, Сергей Созин.

Округ № 4

Ярославна Малая (нет информации о роде занятий).

Округ № 5

Артур Кулак (нет информации о роде занятий).

ЛДПР

Округ № 1

Предприниматель Сергей Швидченко;

Округ № 2

Дежурная по залу в Центре патриотического воспитания «Авангард» Алевтина Комарова.

Округ № 3

Предприниматель Дмитрий Швайка.

Округ № 4

Алексей Карпов (нет информации о роде занятий).

Округ № 5

Денис Пугин (нет информации о роде деятельности).

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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