Перед выборами депутатов в Ноябрьске изменили схему округов

В Ноябрьске изменили схему многомандатных округов. Согласно новому решению ТИК Ноябрьска, теперь город разделили на 5 пятимандатных округов. Это значит, что за каждой частью города, определённой как избирательный округ, будет закреплено по 5 депутатов.

До этого действовала другая схема – в Ноябрьске было 6 округов. В двух из них работали оп 3 депутата, в четырёх – по пять депутатов.

Перенарезка округов последовала за внесением изменений в устав города и уменьшением числа депутатов. Жители Ноябрьска будут теперь выбирать не 26 депутатов, а 25.

Председатель думы Ирина Ращупкина не смогла понятно объяснить, в чём причина сокращения числа депутатов. А вот в мэрии, объясняя необходимость изменения числа народных избранников, сослались на необходимость перенарезки округов из-за изменения числа жителей в них. Городские чиновники сообщили, что в Ноябрьске введены новые дома, а старые расселены, поэтому требуется новая схема.

Выборы депутатов городской думы состоятся в следующем, 2024 году.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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