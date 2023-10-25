В Ноябрьске отказываются объяснять причину сокращения числа депутатов

В Ноябрьске сокращают число депутатов городской думы – вместо 26 человек их будет 25. В самой думе уверяют, что это инициатива ТИК, но подробности поправок объяснить не могут. В территориальной избирательной комиссии отрицают авторство инициативы. В следующем году Ноябрьск проводит выборы муниципальных депутатов, и очевидно, что новая система готовится именно к этому политическому событию.

Проект поправок в устав города, которые и регламентируют сокращение числа депутатов, обсудят на публичных слушаниях 30 октября. В открытом доступе нет пояснительной записки к проекту решения, так что никто из ноябрян не сможет понять, почему власти решили изменить думу. Присылать предложения и замечания к проекту решения в таких условиях крайне сложно.

Как сообщила в беседе с агентством «Новый День» председатель думы Ноябрьска Ирина Ращупкина, автор поправок – ТИК. И связаны изменения с числом избирателей. Подробности она объяснить не смогла. А на прямой вопрос о том, ждёт ли город перенарезка избирательных округов, ответила, что это уже было сделано перед выборами 2019 года.

В ТИКе опровергли данные г-жи Ращупкиной. Как уточнила председатель теркомиссии Светлана Воронина, автором поправок избирком не является. «Единственное, что могу сказать, как только меняется число депутатов, мы обязаны предложить сформировать новую схему многомандатных избирательных округов. Утверждает эту схему городская дума», – пояснила г-жа Воронина.

Как выяснилось, автором поправок является администрация города. Но там получить комментарии не удалось. Член оргкомитета публичных слушаний, начальник юридического управления мэрии Ноябрьска Денислам Ташбулатов отказался прокомментировать поправки в главный городской документ, предложив написать официальный запрос. На вопрос о том, как же простому жителю Ноябрьска познакомиться с аргументацией о внесении поправок, он ответил, что жители должны обращаться в мэрию в соответствии с 59 ФЗ. Вероятно, об открытости органов муниципальной власти Ноябрьска с такими подходами говорить сложно.

Агентство «Новый День» сделает запрос в мэрию.

Согласно официальным данным Избиркома Ямала, число избирателей в городе за 5 лет сократилось на 1 829 человек. По данным на 1 июля 2023 года в Ноябрьске 74 031 житель, которые имеют право голосовать. Могли ли эти изменения стать поводом для правки устава или причина – в желании переформатировать многомандатные округа, неясно.

Ноябрьск, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»