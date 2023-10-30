Власти Ноябрьска объяснили сокращение числа депутатов в думе

В мэрии Ноябрьска объяснили сокращение числа депутатов. Как пояснили городские чиновники, причина – в необходимости переформировать избирательные округа. Часть жителей переселились из снесённого жилья в новые дома, из-за этого, по версии мэрии, изменилось число избирателей в округах. Напомним, согласно изменениям в устав, число депутатов в городской думе сократится с 26 до 25 человек.

«Изменение численности депутатов городской думы с 26 до 25 обусловлено развитием территории города посредством сноса и введения в эксплуатацию большого количества домов, расселением значительного количества граждан и присвоением наименований новым улицам. Вышеизложенное влечёт за собой необходимость актуализации сведений о домах, входящих в соответствующие избирательные округа, и числе избирателей в избирательных округах», – говорится в ответе, который подписан главой Ноябрьска Алексеем Романовым.

Однако не вполне ясно, почему если речь идёт только о переселении людей из одного округа в другой, уменьшается число депутатов. Почему нельзя просто перенарезать избирательные округа. Ранее агентство «Новый День» посчитало, что в городе за 5 лет число избирателей снизилось на 1 829 человек. До 2019 года в думе Ноябрьска было 25 депутатов, однако потом число их увеличили до 26, а также вместо одномандатных округов нарезали многомандатные.

В городской администрации добавили, что после изменения числа депутатов в думу внесут вопрос об утверждении новой схемы многомандатных избирательных округов. Как утверждают власти, новая схема обеспечит примерное равенство числа избирателей на один депутатский мандат.

В мэрии заключили, что публиковать пояснительные записки к проекту публичных слушаний они не обязаны.

Ранее в ТИК сообщили, что ничего не могут сказать о поправках в устав города о сокращении числа депутатов кроме того, что после этого будет запущена процедура перенарезки округов.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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