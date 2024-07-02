В Салехарде во время пожара сегодня погибли люди

В Салехарде в ночь на 2 июля в пожаре погибли люди – мужчина и женщина. Возгорание произошло в частном доме в ДНТ «Надежда». Сообщение о том, что горит дом, поступило в пожарно-спасательную часть Салехарда в 3:16, сообщают в телеграм-канале МЧС ЯНАО.

«Вызов поступил от соседки, но на момент вызова дом уже почти полностью был охвачен огнём. Когда прибыли спасатели, они увидели, что дом горел по всей площади – 36 кв.м.

В ходе тушения обнаружены двое погибших – личности устанавливаются», – сообщили в ведомстве.

Пожар потушили в 5:58 утра.

Салехард, Наталья Ефремова

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