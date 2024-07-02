Следователи проверят обстоятельства смерти двух человек в сгоревшем доме в Салехарде

Следователи в Салехарде начали проверку по факту гибели двоих человек в пожаре, который случился сегодня ночью. В Следкоме Ямала сообщили, что личности погибших они уже установили.

«По данным следствия установлено, что в ночь на 2 июля 2024 года в жилом секторе Салехарда в районе ДНТ «Надежда» при тушении пожара в частном жилом доме обнаружены тела двух человек», – сообщили в следственном управлении.

Решении о возбуждении дела или отказе в возбуждении пока не принято.

Как уточнили в МЧС Ямала, о пожаре сообщила в начале четвёртого ночи соседка. К этому времени дом уже полностью был в огне.

Салехард, Наталья Ефремова

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