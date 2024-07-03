Прокуратура отдала в суд дело о взятке, которую получил начальник Тазовского ГУ ЯНАО «МФЦ»

Прокуратура Ямала утвердила и передала в суд дело о взятке, которую получил начальник Тазовского ГУ ЯНАО «МФЦ» Александр Юдин.

Как ранее писал «Новый День», в 2023 году Юдин предложил своему знакомому коммерсанту из Тазовского заняться благоустройством прилегающей к отделу территории. Контракт на эти работы уже был, знакомый предприниматель получил субподряд. За это, как полагают следователи, руководитель получил «откат». Это же откат предполагал подписание закрывающих документов без фактического исполнения работ.

В качестве посредника между ними выступил местный житель 1981 года рождения, с которым у обоих фигурантов сложились доверительные отношения. Подозреваемый организовал встречу должностного лица с представителем бизнеса, на которой стороны пришли к соглашению по поводу размера взятки. Потом посредник контролировал процесс передачи взятки в крупном размере, – говорилось в материалах СУ СК ЯНАО. Сумма взятки составила 270 тысяч рублей.

Согласно данным прокуратуры РФ по ЯНАО, Юдину выдвинуто обвинение по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий в крупном размере).

Уголовное дело направлено в Тазовский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении посредника и взяткодателя уголовные дела также направлены в суд.

Салехард, Елена Васильева

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