Мастера и машиниста обвинили в смерти рабочего на тазовском месторождении под трубой в 2 тонны

Мастера участка и машиниста экскаватора будут судить из-за смерти рабочего, которого зажало трубами. ЧП случилось на нефтегазоконденсатном месторождении Тазовского района 9 апреля этого года.

По данным следствия, находясь на строительно-монтажной площадке, работники производили монтаж и сварку труб. Мастер участка и машинист экскаватора при проведении работ повышенной опасности по перемещению трубы массой около 2 тонн в нарушении правил безопасности допустили её неконтролируемое движение, из-за которого один из рабочих оказался зажат между труб.

Пострадавший скончался.

Дело передано в суд. Квалификация ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Тазовский район, Наталья Ефремова

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