На месторождении в ЯНАО рабочий был зажат между трубами и погиб

На нефтегазоконденсатном месторождении в Тазовском районе рабочего зажало трубами. Мужчина погиб. Следователи изучают обстоятельства трагедии и уже возбудили уголовное дело.

Квалификация – ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ЧП случилось 9 апреля 2024 года на строительно-монтажной площадке.

Следователи подозревают, что рабочие нарушили правила безопасности.

«Рабочие выполняли работы по перемещению трубы диаметром 530 мм при помощи экскаватора. В производственном процессе были нарушены правила безопасности, в результате чего один из рабочих оказался зажат между трубами. В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия»,– объяснили в Следкоме Ямала.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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