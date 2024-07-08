Контракт на сотни миллионов на Ямале получила фирма из Нового Уренгоя с поддельными документами

Строители из Нового Уренгоя использовали подложные документы, чтобы получить контракт на ремонт школы искусств. Фирма «РегионКапСтрой» во время аукциона предоставила фиктивные документы о капремонте жилого дома в Москве. Это было необходимо представителям компании, чтобы доказать свой опыт. Благодаря этой фиктивной бумаге организация получила подряд на 328 млн рублей от властей Нового Уренгоя. Отметим, у фирмы много контрактов в Новом Уренгое. Она же, например, сейчас ремонтирует межшкольный учебный комбинат «Эврика», а также множество жилых домов в городе.

Фальсификацию выявила прокуратура. По материалам ведомства возбудили уголовное дело. Квалификация – ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Кроме того, прокурор города внёс представление в МКУ «Управление муниципального хозяйства» о расторжении контракта в одностороннем порядке с дальнейшим внесением подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков.

В случае неудовлетворения законных требований прокуратуры, будет решен вопрос о признании контракта недействительным в судебном порядке.

Учредитель фирмы, согласно базе данных «Контур.Фокус» – Чингис Садыков.

Неясно, что будет с другими контрактами организации, если её внесут в реестр недобросовестных поставщиков.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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