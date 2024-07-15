В Новом Уренгое чиновников обвиняют в установке несертифицированного оборудования в «Северный характер»

В Новом Уренгое силовики после проверки прокуратуры возбудили дело по факту предполагаемых хищений во время ремонта спорткомплекса «Северный характер». В числе фигурантов, поданным агентства «Новый День», та же самая компания, которую силовики обвиняют в предъявлении фальсифицированного документа для получения контракта на ремонт школы искусств. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала.

«Прокуратура города Новый Уренгой провела проверку соблюдения требований бюджетного законодательства при исполнении муниципального контракта по капитальному ремонту здания КСК «Молодёжный». В сентябре 2023 года при осуществлении капитального ремонта помещений здания и благоустройства территории подрядчик не выполнил часть работ, предусмотренных сметной документацией, а также установил несертифицированное оборудование», – сообщается в материалах прокуратуры.

В ведомстве подчёркивают: заказчик знал о нарушениях, но принял и осуществил оплату работ. Ущерб бюджету города составил более 5 млн рублей.

Отдел полиции в отношении должностных лиц заказчика и подрядчика возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере).

В ходе проверки подрядчик вернул в бюджет более 2,8 млн рублей, оставшаяся сумма ущерба будет взыскана по итогам следственных мероприятий.

Компания, которая фигурирует в деле – «РегионКапстрой». В 2023 году она получила контракт на 70 млн рублей на ремонт «здания» на Губкина, 16 (так обозначен спорткомплекс в названии аукциона).

В августе 2023 года главный инженер компании отчитывался перед прежним мэром города Андреем Вороновым. «Здесь идёт работа по монтажу фасада в стиле «Северный характер». Благоустройство территории и внутренний ребрендинг. Тоже перекрашиваем все помещения в стиле «Северный характер». Его уже реконструировали не один раз. Это когда-то был просто ангар, потому была администрация, а потом спортивная школа. Это был просто ангар. Потом его обложили кирпичом, зашили фасадом, и теперь мы всё это ремонтируем» – говорил Дмитрий Осипов, его слова транслировали «Импульс Севера».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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