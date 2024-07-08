В Петербурге у самолета компании «Ямал» задымился двигатель

В Санкт-Петербурге следователи выясняют причину задымления двигателя авиакомпании «Ямал.

Как сообщает тг-канал СКР РФ, вечером 7 июля поступило сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулежке произошло задымление двигателя самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс «Салехард – Санкт-Петербург». Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал.

Проведен осмотр самолета, организованы комплексные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube