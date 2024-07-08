Авиакомпания «Ямал» отрицает пожар и винит «Пулково» в порче самолёта

Авиакомпания «Ямал» заявила о том, что сотрудники аэропорта «Пулково» ошибочно тушили двигатели самолёта и повредили борт. Таким образом перевозчик отреагировал на сообщение следователей о том, что двигатели самолёта дымились. По версии регионального перевозчика, пожара не было, происходило коксование в двигателе и дымление.

ЧП случилось 7 июля в Санкт-Петербурге. По данным следователей, на стоянке аэропорта Пулково при рулёжке произошло задымление двигателя самолёта авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс «Салехард- Санкт-Петербург».

Как заявили в компании, и посадка, и рулёжка прошли штатно. А когда высаживали пассажиров, заметили дым.

«После посадки самолёта в аэропорту Пулково и заруливания на стоянку экипаж воздушного судна выключил двигатели. Подгон трапа и подготовка к высадке пассажиров производилась в рабочем порядке. Все процедуры прошли в штатном режиме, отклонений не наблюдалось, каких-либо задымлений или перепадов температур не было, безопасности пассажиров ничего не угрожало», – цитируют в компании командира воздушного судна Максима Золотушников.

«Специалист по наземному обслуживанию в аэропорту Пулково предположительно заметил дым, выходящий из сопловой части двигателя, ошибочно воспринял его как пожар и вызвал аварийно-спасательный расчет аэропорта. В соответствии с технической документацией завода-изготовителя самолёта из-за сложной конструкции турбовентиляторного двигателя, при его выключении на земле возможно образование коксования, дымления в сопле двигателя. При эксплуатации этот процесс является стандартным и никаких дополнительных действий для его устранения не предусматривает», – пишут представители ямальской авиакомпании.

Пожарные, по версии перевозчика, тушили самолёт без признаков возгорания.

«В результате неслаженных действий исправный самолет был залит водой и пеной.

В настоящий момент авиакомпания проводит анализ и оценку причиненного ущерба», – говорится в официальном заявлении транспортной компании.

Салехард, Наталья Ефремова

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