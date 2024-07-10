Судимый управленец речного вокзала идёт на выборы в Салехарде

В Салехарде на выборы в Гордуму выдвинулся судимый управленец. Это заместитель начальника речного вокзала Эдуард Аюпов. Согласно информации горизбиркома, его осудили в 1999 год за кражу. Судимость погашена в октябре 2000 года.
Г-н Аюпов идёт на выборы от «Справедливой России». Он является руководителем местного отделения партии.
В гордуме сейчас пять многомандатных округов. В каждом округе будет два и более депутата.
Действующий председатель думы Владимир Мартынюк на выборы не заявился. Сейчас он работает в аппарате губернатора Ямала (эксперт первой категории).
Салехард, Наталья Ефремова
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