Судимый управленец речного вокзала идёт на выборы в Салехарде

В Салехарде на выборы в Гордуму выдвинулся судимый управленец. Это заместитель начальника речного вокзала Эдуард Аюпов. Согласно информации горизбиркома, его осудили в 1999 год за кражу. Судимость погашена в октябре 2000 года.

Г-н Аюпов идёт на выборы от «Справедливой России». Он является руководителем местного отделения партии.

В гордуме сейчас пять многомандатных округов. В каждом округе будет два и более депутата.

Действующий председатель думы Владимир Мартынюк на выборы не заявился. Сейчас он работает в аппарате губернатора Ямала (эксперт первой категории).

Салехард, Наталья Ефремова

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