Ямальская филармония не совсем законно арендовала арфу

Аудиторы нашли нарушения в работе Ямальской филармонии (бывший конгресс-центр). Выяснилось, что учреждение арендовало музыкальные инструменты (арфа, барабаны, синтезатор) при наличии идентичных на балансе самой филармонии, либо инструменты не использовались при проведении мероприятий.

Нарушения выявила Счётная палата Ямала.

Кроме того, ревизоры обнаружили, что отчётные документы о выполнении государственного задания оформлялись с нарушениями. Это приводило к несоблюдению положения о финансовом обеспечении государственного задания.

Конгресс-центр переименовали в филармонию зимой 2024 года, во время конкурса юных исполнителей классической музыки «Симфония Ямала».

Салехард, Наталья Ефремова

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