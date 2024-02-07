Конгресс-центр в Салехарде стал Ямальской филармонией

Культурно-деловой центр в Салехарде стал филармонией. Об этом сообщил губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов во время открытия конкурса юных исполнителей классической музыки «Симфония Ямала».

«Мировые звёзды на главной ямальской сцене не редкость. Пора повышать уровень нашей культурной площадки до филармонии. Репертуар здесь станет ещё ярче, возможности и оснащение – серьёзнее», – объяснил глава округа в своём телеграм-канале.

Салехард, Наталья Ефремова

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