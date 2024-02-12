Губернатор Артюхов озвучил решение о будущем конкурса «Симфония Ямала»

Конкурс юных исполнителей классической музыки «Симфония Ямала» будут проводить раз в два года. Об этом написал в своём аккаунте в «Телеграм» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Конкурс прошёл на прошлой неделе в Салехарде, в культурно-деловом центре, который глава региона переименовал в филармонию.

«Шесть дней в стенах филармонии на полярном круге длился практически непрерывный концерт лучших мировых исполнителей. Зарубежные гости открыли для себя настоящую Россию, а участники из других регионов ещё раз убедились в том, насколько богата культура нашей страны. Трансляции конкурсных дней посмотрели полтора миллиона человек из 30 стран мира! Решили проводить «Симфонию Ямала» раз в два года», – написал г-н Артюхов.

Следующий конкурс состоится в 2026 году.

Гран-при в ходе первого конкурса «Симфония Ямала» получили скрипачка из России Стефания Поспехина и пианист из Китая Мин Жуй. Каждый из них получит премию в размере одного миллиона рублей. «В финале все обладатели первых премий – виолончелист Богдан Ефремов, скрипачка Стефания Поспехина и пианист из Китая Жуй Мин – исполнили в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра шедевры классической музыки. Звучали композиции Э. Элгара, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова», – рассказали о закрытии фестиваля в пресс-службе губернатора.

фото - пресс-служб губернатора ЯНАО

Салехард, Наталья Ефремова

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