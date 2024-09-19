Ямальская филармония покупает диваны и барные столы

В ямальскую филармонию закупают новую мебель – диваны, стулья, барные столы. Общая сумма закупки – 4,7 млн рублей. Филармонии нужно 20 барных столов, 80 бежевых велюровых стульев, 10 двухместных бежевых диванов, обитых микровелюром, и шесть трёхместных бежевых диванов, обитых микровелюром.

Мебель нужно доставить до 20 ноября 2024 года.

В сентябре 2024 года власти Ямала заключили контракт с предпринимателем Денисом Кремлёвым на 150 млн рублей для ремонта филармонии.

О повышении уровня площадки, которая теперь называется ямальская филармония, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил в феврале 2024 года.

фото - документация закупки

Салехард, Наталья Ефремова

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