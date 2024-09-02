Власти выделяют на ремонт филармонии в Салехарде 150 млн рублей

Власти Ямала выделяют 150 млн рублей на ремонт «Ямальской филармонии» (бывший культурно-деловой центр в Салехарде). Сейчас чиновники ищут подрядчика.

Заказчиком ремонта выступает ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа».

Приостанавливать работу учреждения не планируют – сделать ремонт хотят, закрывая части здания. Здание построили в 2008 году. Подрядчику нужно будет обследовать объект, разработать проект и сделать ремонтные работы. Окончание выполнения работ по капитальному ремонту – 30 июня 2026 года.

Конгресс-центр переименовали в филармонию в феврале 2024 года. Как сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, «пора повышать уровень культурной площадки до филармонии. Репертуар здесь станет ещё ярче, возможности и оснащение – серьёзнее».

Салехард, Наталья Ефремова

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