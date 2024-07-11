Строительство заводов по производству СПГ могут профинансировать из Фонда национального благосостояния

Проекты по строительству заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) могут претендовать на финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил вице-премьер правительства Александр Новак.

Как сообщают «Вести», чиновник не уточнил, обсуждается ли уже такая возможность, отметив необходимость провести обсуждение с Минфином, чтобы рассмотреть варианты финансирования таких проектов.

«Но если говорить в целом, то у ФНБ есть лимит, который может быть потрачен на финансирование инвестиционных проектов. Поэтому такие проекты, эффективные, как СПГ, на мой взгляд, могут претендовать, в том числе и на ФНБ», – рассказал вице-премьер.

В январе главный эксперт департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли аналитического центра ТЭК Андрей Рябов сообщил, что в 2024 году доля России на мировом рынке сжиженного природного газа превысит 9%. В частности, отметил он, запуск «Арктик СПГ-2» позволит увеличить экспорт СПГ на 15% или 5 млн тонн.

Добавим, что в сентябре правительство внесло строительство атомных ледоколов в перечень проектов, которые финансируются в рамках госпрограмм из Фонда национального благосостояния.

Всего список пополнился 32 новыми позициями. Речь идет о проектах, которые уже реализуются в сфере здравоохранения, науки, экологии, атомной энергетики, транспорта и дорожного строительства.

Москва, Елена Васильева

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