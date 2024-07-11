Ямал передаст Московскому зоопарку овцебыков

Ямал пожарил московскому зоопарку шесть овцебыков.

Уже осенью этого года животные из природного парка «Ингилор» отправятся в столицу России в рамках долгосрочного сотрудничества.

Соответствующий меморандум о намерениях будет вручен руководителю зоопарка представителями автономного округа 16 июля на конференции СОЗАР и ЕАРАЗА, посвященной 160-летию Московского зоопарка.

Фактическая передача и перевозка телят овцебыков запланирована на вторую половину сентября, сообщает пресс-служба администрации губернатора ЯНАО. Организацией этого процесса займутся специалисты зоопарка и окружной дирекции особо охраняемых природных территорий. В столице для животных создадут условия, максимально приближенные к их естественной среде обитания.

«На сегодняшний день ямальский питомник является крупнейшим в мире. Ежегодно здесь рождается около 20 телят. В этом году с начала апреля появилось на свет 29 особей – это абсолютный рекорд за все время работы питомника. Сейчас овцебыки уже подросли и чувствуют себя уверенно в вольерах» – рассказал заместитель начальника управления охраны животного мира департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Виталий Борисюк.

Московский зоопарк был открыт 12 февраля 1864 года, став первым в России. В настоящее время он является одним из ключевых учреждений нашей страны, которое обеспечивает реализацию мер по сохранению генофонда диких животных.

Это не первый опыт передачи животных с Ямала. Почти год назад 14 молодых овцебыков были отправлены в Плейстоценовый парк с целью разнообразить фауну российских арктических регионов и увеличить популяцию животных, которые обитали там в эпоху плейстоцена. По словам представителей парка, овцебыки успешно пережили зиму и чувствуют себя отлично.

Сегодня в вольерном комплексе на территории природного парка «Ингилор» содержится более 120 особей мускусного быка. За последние пять лет порядка 80 особей были выпущены в дикую природу.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube