В Тазовском районе юноша без прав совершил ДТП на снегоходе и погубил друга

В Тазовском районе осудят юношу, который катал на снегоходе друга и врезался в автомобиль «Урал». Пассажир не выжил.

Трагедия случилась 24 апреля 2024 года в селе Антипаюта. 16-летний юноша без прав взял у родственника снегоход. На заднее сидение он посадил своего друга и поехал по улицам села.

«В ходе движения он при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил путь транспортному средству, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Урал 4320». В результате ДТП 16-летний пассажир снегохода погиб на месте происшествия. Сам обвиняемый не пострадал», – рассказали в СУ СК ЯНАО.

Юноша обвиняется в совершении преступления, предусмотренного «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).

Уголовное дело направлено в суд.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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