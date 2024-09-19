На Ямале условный срок получил юноша после смертельного столкновения снегохода с «Уралом»

Юноша из села Антипаюта Тазовского района, который на чужом снегоходе погубил друга, получил условный срок – 2,5 года.
В Следственном управлении СК Ямала напоминают обстоятельства трагедии.
ЧП случилось 24 апреля 2024 года в селе Антипаюта.
16-летний юноша, не имеющий прав, взял у родственника снегоход и посадил на заднее сидение своего друга в качестве пассажира. Они поезали по улицам села.
«В ходе движения при выезде на дорогу с прилегающей территории юноша не уступил путь грузовику. В результате снегоход столкнулся с автомобилем «Урал 4320». 16-летний пассажир снегохода погиб на месте происшествия. Сам юноша не пострадал», – напомнили в СУ СК Ямала.
Тазовский район, Наталья Ефремова
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