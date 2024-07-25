Сотрудник ИВС за деньги передавал телефоны обвиняемым, а одному продал газовый баллончик для побега

Сотрудник ИВС в Новом Уренгое наладил бизнес по продаже телефонов задержанным.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, теперь уже бывший помощник дежурного группы режима ИВС ОМВД России по городу Новый Уренгой в мае-июне 2023 года вопреки интересам службы за денежное вознаграждение передавал содержащимся в ИВС обвиняемым мобильные телефоны. В одном случае он не смог довести свой преступный умысел. Кроме того, находящемуся под стражей осужденному он передал газовый баллончик, который был распылен в сотрудников полиции при попытке к побегу в момент этапирования к зданию суда. Пострадавшим был причинен вред здоровью.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 8 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, на срок 3 года и штрафом в размере 50 тыс. рублей.

Салехард, Елена Васильева

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