Из-за халатности сотрудника ИВС осужденный чуть не сбежал от конвоя

В Новом Уренгое из-за халатности сотрудника местного изолятора временного содержания чуть не убежал преступник.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, обвиняемый в июле 2023 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, вывел одного из осужденных из камеры для дальнейшего конвоирования в городской суд. При этом, сотрудник ИВС невнимательно досмотрел личные вещи конвоируемого и его самого, в результате чего он не нашел газовый баллончик.

В результате допущенной халатности должностного лица, осужденный, будучи доставленным к зданию суда, смог распылить смесь газового баллончика в сопровождавшего его сотрудника конвоя, тем самым причинив ему вред здоровью средней тяжести. После примененного насилия осужденный попытался совершить побег, однако через непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции (злоумышленник ранее приговором Новоуренгойского городского суда осужден за попытку побега к длительному лишению свободы).

Об инциденте мы рассказывали год назад. Осуженный был не один. с ним был сообщник. Они оба обвинялись в распространении наркотиков. Сбежавших из-под стражи задержали тогда в течение нескольких минут.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному, допустившему халатность, наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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