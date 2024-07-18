В Новом Уренгое полицейский за взятки купил наркокурьерам телефон и перцовый баллон

В Новом Уренгое осудили ещё одного полицейского, который помогал сбежать наркокурьерам. Этот сотрудник ИВС за небольшие взятки покупал подследственным телефоны и перцовый баллон. Впоследствии этот баллон они распылили в лицо полицейскому.

«В июне 2023 года сотрудник городского ИВС по просьбе осуждённого, находящегося в предварительном заключении, за вознаграждение в 6 тыс. рублей, приобрёл мобильный телефон и передал мужчине. Затем он выполнил просьбу другого осуждённого и тайно передал ему два сотовых телефона. Используя телефон, этот мужчина, осуждённый к длительному лишению свободы, приступил к планированию побега. Он вновь обратился к сотруднику полиции и попросил купить для него аэрозольный баллончик. За это сотрудник полиции получил 5 тыс. рублей», – рассказали в СУ СК ЯНАО.

Попытку побега арестованные предприняли 6 июля 2023 года: осуждённый по договорённости с другим мужчиной, также находившимся в заключении, во время доставления их к зданию суда, распылили в лицо сотрудникам ИВС перцовую смесь и побежали, однако были задержаны.

По решению суда полицейский должен провести 5 лет 8 месяцев в колонии общего режима. Квалификация обвинения – ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства).

Ранее осудили другого сотрудника ИВС – он должен был тщательно осмотреть осуждённых, которых нужно было конвоировать в суд, но не сделал этого.

Пытавшихся сбежать тоже осудили – они получили 14 и 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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