Двоим наркокурьерам на Ямале добавили срок за попытку сбежать

В Новом Уренгое добавили срок двоим распространителям наркотиков, которые сбежали из-под стражи. Мужчины распылили перцовый баллончик и бросились бежать, но их почти сразу поймали. Один из мужчин отправится в колонию на 14 лет, второй – на 11 лет.

Инцидент произошёл 6 июля 2023 года в Новом Уренгое.

«Двое осужденных за незаконное распространение наркотических средств к длительным срокам лишения свободы во время доставления их к зданию городского суда с целью побега из под конвоя, распылили в лицо сотрудникам правоохранительных органов перцовую аэрозольную смесь. Сбежавших из-под стражи мужчин 1991 и 2001 годов рождения, задержали в течение нескольких минут»,– напомнили в СУ СК Ямала.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с применением насилия) и ч.3 ст.30, ч.3 ст.313 УК РФ (попытка побега из-под стражи, с применением насилия).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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