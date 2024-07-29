Глава села на Ямале разрешил подрядчику уменьшить гарантию на новую дорогу

Главу администрации села Находка Петра Фудина привлекли к ответственности за то, что незаконно снизил гарантийный срок на новую дорогу. Нарушения нашла прокуратура Тазовского района.

«Между органом местного самоуправления и индивидуальным предпринимателем заключено дополнительное соглашение о снижении гарантийного срока выполненных работ с 96 месяцев до 36 месяцев по муниципальному контракту на капитальный ремонт участка автодороги», – указали в прокуратуре.

Прокуратура в адрес главы администрации Тазовского района Виктора Югая внесла представление об устранении нарушений закона. Также в отношении главы села Находка возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта).

Это далеко не первые нарушения, которые находит прокуратура в муниципальных учреждениях Тазовскго района. Буквально на днях ведомство сообщило, что директор МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района» незаконно неоднократно согласовывал удорожание и перенос сроков строительства спортзала в Тазовском.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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