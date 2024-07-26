Очередные нелегальные схемы нашли прокуроры в муниципальных структурах Тазовского района

У правоохранителей появились очередные претензии к служащим в Тазовском районе.

Как сообщает прокуратура, директор МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района» незаконно неоднократно согласовывал удорожание и перенос сроков строительства спортзала в Тазовском. Он заключал допсоглашения с тюменским подрядчиком ООО «ТПП «Контур».

«Прокуратура района в адрес местной администрации и коммерческой организации внесла представления об устранении нарушений закона, а также возбуждены административные дела по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта). По результатам их рассмотрения, виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением штрафов», – рассказали в надзорном ведомстве.

Согласно данных «Контур.Фокус», МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района» возглавляет Алексей Глушков.

Ранее после замечаний прокуратуры глава Тазовского района Виктор Югай уволил директора Тазовского унитарного дорожно-транспортного предприятия

Хачика Гозеяна. Выяснилось, что г-н Гозеян отдавал подряды своим родственникам.

Должны осудить бывшего директора МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования» Ирину Чернышеву. Её обвиняли в растрате.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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