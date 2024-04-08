В Тазовском начали судить экс-директора муниципального учреждения

В Тазовском районе стартовал суд над Ириной Чернышевой – бывшим директором МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования». Её обвиняют в растрате.

«По версии следствия, экс-директор МКУ неоднократно издавала незаконные приказы о премировании подчинённого работника. Перечисленные на его личный банковский счёт премии возвращались ей же. В результате незаконных действий бюджету района причинён ущерб в размере более 250 тыс. рублей», – говорится в пояснениях прокуратуры ЯНАО.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении директора учреждения послужили материалы прокурорской проверки.

Экс-руководитель обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Ранее также сообщалось, что г-жа Чернышева трудоустроила в учреждение своих близких родственников (сына и сестру). При этом нанимателя он не уведомила о возникшем конфликте интересов.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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