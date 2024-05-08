Главе Тазовского района Югаю пришлось уволить директора МУП из-за коррупции

После замечаний прокуратуры глава Тазовского района Виктор Югай уволил директора муниципального предприятия Хачика Гозеяна. Ранее надзорное ведомство сообщило, что г-н Гозеян отдавал подряды своим родственникам.

«В период с 2020 года по 2024 год директор Тазовского унитарного дорожно-транспортного предприятия на невыгодных условиях заключил 14 договоров на сумму 400 млн рублей с двумя коммерческими организациями, руководителями которых являлись его родственники. Таким образом, возложенную на него обязанность об уведомлении работодателя о возникновении конфликта интересов он не выполнил, меры по урегулированию конфликта интересов не принял», – напоминают в прокуратуре.

Директор дорожно-транспортного предприятия уволен в связи с утратой доверия.

Прокуратура также сообщала, что материалы проверки в отношении Хачика Гозеяна переданы следователям. Но пока силовики не сообщали о возбуждении коррупционного уголовного дела.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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