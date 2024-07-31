Губернатор Артюхов наградил знаком «заслуженный строитель» коммерсанта из Нового Уренгоя

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил звание «Заслуженный строитель Ямало-Ненецкого автономного округа» коммерсанту из Нового Уренгоя. Звания удостоился гендиректор ООО ФИРМА «МОСТ-СЕРВИС» Александр Пушкарёв.

В распоряжении главы округа говорится, что награда присвоена «за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм».

Такое звание имеет, например, первый заместитель директора акционерного общества «Ямалтрансстрой» Александр Коляда и осужденный за налоговые преступления Михаил Бабийчук.

Гражданам, удостоенным профессионального почётного звания, вручается удостоверение и нагрудный знак роме того, им положена единовременная выплата в 50 тыс. рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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