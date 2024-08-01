Глава ЯНАО Артюхов заявил о готовности помочь жителям Нижнего Тагила после обрушения дома

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил о готовности помочь жителям Нижнего Тагила. В свердловском городе 1 августа произошло ЧП – в жилом доме взорвался газ. Спасатели разгребают завалы, из-под плит достали несколько человек, но работа продолжается: под обрушившимися конструкциями ещё могут быть люди.

По последним данным, один человек погиб. Из-под завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле живыми извлекли 10 человек, из них пятеро детей,

«Ямальцы сопереживают случившейся трагедии. Скорейшего выздоровления пострадавшим, соболезнования близким погибшего. Ямал рядом и готов оказать всю необходимую помощь», – написал глава ЯНАО в своём канале.

Ранее о готовности помочь написал и.о. главы ХМАО Руслан Кухарук.

Салехард, Наталья Ефремова

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