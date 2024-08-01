российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 августа 2024, 14:24 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Число пострадавших в Нижнем Тагиле увеличилось до 10 человек

По последним данным, из-под завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле живыми извлекли 10 человек, из них пятеро детей, сообщает пресс-служба МЧС.
К месту прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Работы продолжаются.
Ранее пресс-служба минздрава сообщила, что по данным на 15 часов, пострадали 8 человек, в медучреждения доставлены четверо.

В частности, с места ЧП бригады скорой медицинской помощи увезли двоих пациентов в возрасте 11 лет в стационар детской городской больницы Нижнего Тагила. Подростки госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Кроме того, медики городской больницы № 1 оказывают помощь двум взрослым пациентам – женщине с травматическим шоком и переломом ноги и мужчине с травмами скелета и живота. Состояние обоих врачи оценивают как тяжелое, в настоящее время пациентам проводится оперативное лечение.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Минздрав: 4 человека госпитализированы после обрушения дома в Нижнем Тагиле

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,