Число пострадавших в Нижнем Тагиле увеличилось до 10 человек

По последним данным, из-под завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле живыми извлекли 10 человек, из них пятеро детей, сообщает пресс-служба МЧС.

К месту прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Работы продолжаются.

Ранее пресс-служба минздрава сообщила, что по данным на 15 часов, пострадали 8 человек, в медучреждения доставлены четверо.

В частности, с места ЧП бригады скорой медицинской помощи увезли двоих пациентов в возрасте 11 лет в стационар детской городской больницы Нижнего Тагила. Подростки госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, медики городской больницы № 1 оказывают помощь двум взрослым пациентам – женщине с травматическим шоком и переломом ноги и мужчине с травмами скелета и живота. Состояние обоих врачи оценивают как тяжелое, в настоящее время пациентам проводится оперативное лечение.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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