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Четверг, 1 августа 2024, 14:07 мск

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Минздрав: 4 человека госпитализированы после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Четыре человека получают медицинскую помощь после частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе минздрава Свердловской области, по данным на 15 часов по местному времени от МЧС, предварительно, пострадали 8 человек, в медучреждения доставлены четверо.

В частности, с места ЧП бригады скорой медицинской помощи увезли двоих пациентов в возрасте 11 лет в стационар детской городской больницы Нижнего Тагила. Подростки госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, медики городской больницы № 1 оказывают помощь двум взрослым пациентам – женщине с травматическим шоком и переломом ноги и мужчине с травмами скелета и живота. Состояние обоих врачи оценивают как тяжелое, в настоящее время пациентам проводится оперативное лечение.

Плановая медицинская помощь в ГБ № 1 Нижнего Тагила временно прекращена, медучреждение перевели в чрезвычайный режим работы. Здесь организована зона ожидания для родственников пострадавших, работает психолог МЧС.

Координацией деятельности медицинских служб на месте занимается первый заместитель главы регионального минздрава Сергей Турков.

Екатеринбург, Елена Васильева

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