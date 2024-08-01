По факту взрыва в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

По факту обрушения двух подъездов многоквартирного жилого дома в Дзержинском районе Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в СУ СКР, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

На место происшествия направлена усиленная следственная группа в составе наиболее опытных следователей и криминалистов СК России. С применением современной криминалистической техники проводится фиксирование и изъятие вещественных доказательств, допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется, спасательные работы с участием сотрудников МЧС и полиции на месте продолжаются. Работу Следственного комитета на месте координирует заместитель руководителя регионального СКР полковник юстиции Алексей Невгад. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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