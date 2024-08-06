российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 августа 2024, 09:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Нижнем Тагиле по делу о взрыве задержаны три сотрудника «Газэкса»

Мастер и два слесаря компании «Газэкс» задержаны по уголовному делу из-за взрыва в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании, уточнив, что «Газэкс» оказывает поддержку следствию.

Как уже сообщал «Новый День», в четверг, 1 августа, около 12:00 в Нижнем Тагиле рухнула часть жилого дома по адресу ул. Сибирская, 81, под завалами остались люди. Предварительная причина – взрыв газового баллона. Практически сразу было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Спасательные работы завершились в ночь со 2 на 3 августа. В списке погибших 10 человек, пятеро из них – дети, трое – пенсионеры.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Обрушение подъезда в Нижнем Тагиле произошло из-за взрыва газового баллона / По факту взрыва в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело / Спасатели достали еще два тела из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,