В Нижнем Тагиле по делу о взрыве задержаны три сотрудника «Газэкса»

Мастер и два слесаря компании «Газэкс» задержаны по уголовному делу из-за взрыва в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании, уточнив, что «Газэкс» оказывает поддержку следствию.

Как уже сообщал «Новый День», в четверг, 1 августа, около 12:00 в Нижнем Тагиле рухнула часть жилого дома по адресу ул. Сибирская, 81, под завалами остались люди. Предварительная причина – взрыв газового баллона. Практически сразу было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Спасательные работы завершились в ночь со 2 на 3 августа. В списке погибших 10 человек, пятеро из них – дети, трое – пенсионеры.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube