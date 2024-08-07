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Среда, 7 августа 2024, 11:51 мск

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Тагильским газовщикам предъявлено обвинение. Им грозит до 10 лет колонии

Мастеру и двоим слесарям компании «Газэкс», которые обслуживали обрушившийся дом в Нижнем Тагиле, предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР Свердловской области Александр Шульга, за это преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы. В Ленинский суд Нижнего Тагила направлено ходатайство об аресте обвиняемых. Оно будет рассмотрено сегодня во второй половине дня.

По данным следствия, в результате ненадлежащего технического обслуживания в доме по адресу: ул. Сибирская, 81, произошло скопление газовоздушной смеси с последующим воспламенением и обрушением части дома. В результате погибли и пострадали люди, уничтожено имущество.

Как уже сообщал «Новый День», 1 августа, около 12:00 в Нижнем Тагиле предположительно из-за взрыва газа рухнула часть жилого дома по адресу: ул. Сибирская, 81. Погибли 10 человек. В компании «Газэкс» заявили, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было. Но уже 6 августа стало известно, что мастер и два слесаря компании «Газэкс» задержаны по подозрению в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По неофициальной информации, за несколько минут до взрыва дети, которые находились в квартире на втором этаже, почувствовали запах газа.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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