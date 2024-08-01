В «Газэксе» прокомментировали взрыв в Нижнем Тагиле

В компании «Газэкс» заявили, что система газоснабжения в разрушенном доме была исправна, ее проверяли совсем недавно.

«01 августа 2024 года в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда в газифицированном многоквартирном доме по адресу: ул. Сибирская, д. 81.

Сообщение об этом поступило в аварийную газовую службу Нижнего Тагила в 11:57. На месте работают все спецслужбы города. Аварийной бригадой дом отключен от газоснабжения. Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было. Специальная комиссия разбирается в причинах обрушения. АО «ГАЗЭКС» будет информировать СМИ о ситуации по мере поступления информации», – добавили в компании.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube