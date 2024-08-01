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Четверг, 1 августа 2024, 12:19 мск

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МЧС сообщает о шести пострадавших в Нижнем Тагиле

Фото: телеграм-канал Владислава Пинаева

По последним данным, при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщает пресс-служба МЧС, привлечено более 150 человек и 47 единиц техники. На место отправлены кинологические расчеты. В готовность приведена авиация, а также спасатели отряда «Центроспас» МЧС России.

На базе Главного управления МЧС России по Свердловской области открыта горячая линия. Информацию можно получить по номеру: 83433461319.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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