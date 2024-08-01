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Четверг, 1 августа 2024, 13:10 мск

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УВЗ предоставил людей и технику для разбора завалов дома на Сибирской

Градообразующее предприятие Нижнего Тагила – Уралвагонзавод – предоставило технику и людей для оперативного устранения последствий взрыва газа и обрушения дома № 81 на улице Сибирской. На месте происшествия работают волонтеры Молодежной организации УВЗ. Организованы подвоз питьевой воды и горячего питания.

В гостинице «Спортивная-1» Уралвагонзавода по адресу: Юности, 49, организовано размещение пострадавших. Для размещения людей подготовлено все необходимое: предметы первой необходимости, вода, питание, спальные места. Организовано медицинское обслуживание.

Также в гостинице организован оперативный сбор помощи пострадавшим. Необходимы средства личной гигиены и одежда. Сбор осуществляется круглосуточно.

Екатеринбург, Елена Васильева

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