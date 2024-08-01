Гостиница в Нижнем Тагиле сможет принять 120 человек. УВЗ поможет с питанием (ФОТО)

Временный пункт размещения в гостинице Уралвагонзавода «Спортивная-1» готов принять 120 человек, лишившихся крова в результате обрушения дома. К приему людей всё готово, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
УВЗ также поможет обеспечить проживающих горячим трехразовым питанием. Сюда же, в пункт размещения, тагильчане несут вещи, предметы первой необходимости для пострадавших во время ЧП.
Ранее сообщалось, что из разрушенного дома и соседних было эвакуировано 70 человек.
По последним данным, из-под завалов спасено 12 человек, в том числе 6 детей.
Фото: телеграм-канал Владислава Пинаева
Нижний Тагил, Елена Владимирова
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