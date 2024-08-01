российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 августа 2024, 15:53 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Трех раненых детей и двоих взрослых из Нижнего Тагила везут в Екатеринбург

Минздрав Свердловской области сообщает, что, по последним данным, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них пятеро доставлены в больницы.

Два вертолета ТЦМК приземлились у детской и взрослой больниц Нижнего Тагила.

Двух детей со множественными оскольчатыми переломами, а также одного ребенка с черепно-мозговой травмой решили эвакуировать в детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга двумя вертолетами – второй детский борт вылетел с Северного филиала ТЦМК. Двое взрослых пациентов с травмами будут перегоспитализированы в больницы № 23 и № 36 столицы Урала.

В детскую городскую больницу Нижнего Тагила доставлен третий пострадавший ребенок: 6-летний малыш в тяжелом состоянии находится в реанимации, динамику непрерывно фиксируют сотрудники ТЦМК.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

МЧС: в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда. На место ЧП выехал губернатор / Из-под завалов в Нижнем Тагиле извлекли уже 11 человек

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,