Трех раненых детей и двоих взрослых из Нижнего Тагила везут в Екатеринбург

Минздрав Свердловской области сообщает, что, по последним данным, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них пятеро доставлены в больницы.

Два вертолета ТЦМК приземлились у детской и взрослой больниц Нижнего Тагила.

Двух детей со множественными оскольчатыми переломами, а также одного ребенка с черепно-мозговой травмой решили эвакуировать в детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга двумя вертолетами – второй детский борт вылетел с Северного филиала ТЦМК. Двое взрослых пациентов с травмами будут перегоспитализированы в больницы № 23 и № 36 столицы Урала.

В детскую городскую больницу Нижнего Тагила доставлен третий пострадавший ребенок: 6-летний малыш в тяжелом состоянии находится в реанимации, динамику непрерывно фиксируют сотрудники ТЦМК.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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