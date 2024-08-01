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Четверг, 1 августа 2024, 12:18 мск

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МЧС: в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда. На место ЧП выехал губернатор

По уточненной информации, в доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились первый и второй подъезды. Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС.

На место ЧП выехали заместитель уральского полпреда Александр Калиберда, губернатор Евгений Куйвашев и и.о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов.

Губернатор поручил министерству общественной безопасности Свердловской области оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах. Министерству здравоохранения Свердловской области – оказать медицинскую помощь в случае обнаружения пострадавших.

В Нижнем Тагиле губернатор проведет заседание КЧС – комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По предварительным данным, пострадали пять человек. Под завалами могут быть люди, ведется разбор завалов, уточнили в оперативных службах. В МЧС сообщили об эвакуации жильцов.

Кроме того, как сообщают оперслужбы, произошло повторное частичное обрушение.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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